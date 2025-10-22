Скидки
Врач предупредила об опасности магазинного мороженого

Популярное лакомство может представлять серьёзную угрозу для здоровья. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила аллерголог-иммунолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Наталья Попова.

По словам эксперта, основная опасность продукта заключается в его составе.

«Магазинное мороженое часто содержит большое количество сахара, искусственные ароматизаторы, стабилизаторы и консерванты. Эти добавки могут вызывать аллергические реакции, проблемы с пищеварением и способствовать развитию кариеса», — пояснила врач.

Медик обратила внимание, что высокое содержание сахара приводит к резким скачкам уровня глюкозы в крови. Такие колебания со временем могут спровоцировать развитие инсулинорезистентности, что является прямым путём к диабету второго типа и набору лишнего веса.

В качестве безопасной альтернативы Попова рекомендует готовить мороженое самостоятельно. Для этого можно использовать свежие сезонные ягоды, натуральный йогурт или мёд, полностью отказавшись от рафинированного сахара и искусственных добавок.

Вкусный антистресс: диетолог предложила полезную альтернативу сладким перекусам

