Беговая экскурсия по Санкт-Петербургу пройдёт 25 октября

Это отличная возможность посмотреть на любимый город под новым углом. 25 октября в Санкт-Петербурге пройдёт беговая экскурсия по историческому центру. За полтора часа участники преодолеют 5 км и узнают много нового о знаковых местах города.

Экскурсовод расскажет, почему на Васильевском острове есть не только улицы, но и линии, зачем непосредственно перед официальным открытием Дворцового моста было принято решение отменить все торжественные мероприятия по этому поводу и о многом другом.

Беговая экскурсия предполагает несколько остановок для рассказа. Помещения для переодевания и хранения вещей не предоставляются. Старт — на Дворцовой площади рядом с Александровской колонной. Время начала экскурсии — 10:00.

