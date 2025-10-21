Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Беговая экскурсия по Санкт-Петербургу 2025 — дата, маршрут, программа

Беговая экскурсия по Санкт-Петербургу пройдёт 25 октября
Беговая экскурсия по Петербургу
Аудио-версия:
Комментарии

Это отличная возможность посмотреть на любимый город под новым углом. 25 октября в Санкт-Петербурге пройдёт беговая экскурсия по историческому центру. За полтора часа участники преодолеют 5 км и узнают много нового о знаковых местах города.

Экскурсовод расскажет, почему на Васильевском острове есть не только улицы, но и линии, зачем непосредственно перед официальным открытием Дворцового моста было принято решение отменить все торжественные мероприятия по этому поводу и о многом другом.

Беговая экскурсия предполагает несколько остановок для рассказа. Помещения для переодевания и хранения вещей не предоставляются. Старт — на Дворцовой площади рядом с Александровской колонной. Время начала экскурсии — 10:00.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Крылатский трейл, запланированный на 26 октября, отменён
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android