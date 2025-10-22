Измайловский полумарафон пройдёт в Москве 25 и 26 октября
Победителям вручат огромные фруктовые корзины. 25 октября в Москве пройдёт Измайловский полумарафон. Спортивные мероприятия, музыкальные и другие активности запланированы в живописном парке Измайлово.
Забег предполагает массовый старт. Организаторы обещают участникам настоящий праздник осени и активного образа жизни.
Программа
25 октября
- 13:00 — открытие соревнования;
- 13:30 — 14:45 — получение стартовых пакетов для иногородних участников
эстафеты на месте старта;
- 15:00 — старт эстафеты на дистанцию 21,1 км;
- 17:00 — награждение победителей и призёров в абсолютном зачете среди
эстафетных команд.
26 октября
- 10:00 — открытие соревнования;
- 10:30 — 12:00 — получение стартовых пакетов для иногородних участников
детских дистанций на месте старта;
- 12:00 — старт дистанции 21,1 км;
- 12:10 — старт дистанции 10 км;
- 14:00 — награждение победителей и призёров в абсолютном зачете и по возрастным категориям;
- 14:20 — лотерея;
- 14:30 — закрытие соревнования.
