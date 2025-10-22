Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Измайловский полумарафон пройдёт в Москве 25 и 26 октября

Победителям вручат огромные фруктовые корзины. 25 октября в Москве пройдёт Измайловский полумарафон. Спортивные мероприятия, музыкальные и другие активности запланированы в живописном парке Измайлово.

Забег предполагает массовый старт. Организаторы обещают участникам настоящий праздник осени и активного образа жизни.

Программа

25 октября

13:00 — открытие соревнования;

13:30 — 14:45 — получение стартовых пакетов для иногородних участников

эстафеты на месте старта;

15:00 — старт эстафеты на дистанцию 21,1 км;

17:00 — награждение победителей и призёров в абсолютном зачете среди

эстафетных команд.

26 октября

10:00 — открытие соревнования;

10:30 — 12:00 — получение стартовых пакетов для иногородних участников

детских дистанций на месте старта;

12:00 — старт дистанции 21,1 км;

12:10 — старт дистанции 10 км;

14:00 — награждение победителей и призёров в абсолютном зачете и по возрастным категориям;

14:20 — лотерея;

14:30 — закрытие соревнования.

