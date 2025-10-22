Скидки
Измайловский полумарафон 2025: дата проведения, регистрация, программа, дистанции

Измайловский полумарафон пройдёт в Москве 25 и 26 октября
Измайловский полумарафон
Комментарии

Победителям вручат огромные фруктовые корзины. 25 октября в Москве пройдёт Измайловский полумарафон. Спортивные мероприятия, музыкальные и другие активности запланированы в живописном парке Измайлово.

Забег предполагает массовый старт. Организаторы обещают участникам настоящий праздник осени и активного образа жизни.

Программа

25 октября

  • 13:00 — открытие соревнования;
  • 13:30 — 14:45 — получение стартовых пакетов для иногородних участников
    эстафеты на месте старта;
  • 15:00 — старт эстафеты на дистанцию 21,1 км;
  • 17:00 — награждение победителей и призёров в абсолютном зачете среди
    эстафетных команд.

26 октября

  • 10:00 — открытие соревнования;
  • 10:30 — 12:00 — получение стартовых пакетов для иногородних участников
    детских дистанций на месте старта;
  • 12:00 — старт дистанции 21,1 км;
  • 12:10 — старт дистанции 10 км;
  • 14:00 — награждение победителей и призёров в абсолютном зачете и по возрастным категориям;
  • 14:20 — лотерея;
  • 14:30 — закрытие соревнования.

