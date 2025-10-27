Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Нутрициолог рассказала, чем опасен популярный у зумеров соевый снек латяо

Нутрициолог рассказала, чем опасен популярный у зумеров соевый снек латяо
Чем опасен популярный у зумеров соевый снек латяо
Аудио-версия:
Комментарии

Он может спровоцировать серьёзные проблемы с пищеварением и способствовать развитию хронических заболеваний. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала дипломированный семейный нутрициолог Юлия Попова.

По словам эксперта, популярная среди подростков закуска латяо представляет собой сильно переработанный продукт — соевое мясо, обжаренное в масле и замаринованное в остром соусе с большим количеством специй, соли и пищевых добавок. Такой состав оказывает агрессивное воздействие на желудочно-кишечный тракт.

У детей система пищеварения ещё неустойчива: меньше ферментов, слабее адаптация к экзотическим закускам, большая чувствительность к добавкам, – пояснила Попова.

Особую опасность, по мнению нутрициолога, представляет риск резкой диареи, которая может привести к обезвоживанию и нарушению электролитного баланса у ребёнка. Также употребление таких снегов может способствовать возникновению гастрита.

Высокое содержание соли и специй делает продукт непригодным для людей с сердечно-сосудистыми и почечными проблемами, а обилие жира создаёт нагрузку на печень и поджелудочную железу. Эксперт также не исключает риск пищевого отравления из-за возможного использования низкокачественных ингредиентов.

Читайте также:
Диетолог предупредила об опасности хранения яиц в дверце холодильника

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android