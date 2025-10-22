Скидки
Главная Lifestyle Новости

В Роскачестве рассказали, как выбрать идеальную свёклу для борща и винегрета

Эксперты раскрыли секрет яркого борща и нежного винегрета. Специалисты Роскачества в беседе с Life.ru рассказали, как правильно выбрать свёклу для разных блюд.

Для приготовления насыщенного борща с ярким цветом лучше всего подойдёт свёкла с тёмно-бордовой, почти фиолетовой мякотью. Такой корнеплод на срезе имеет чёткие кольца, он плотный, слегка волокнистый, хорошо держит форму при варке и при этом активно отдаёт свой цвет бульону.

А вот для салатов, таких как винегрет или сельдь под шубой, идеально подойдут удлинённые корнеплоды с однородной, сладкой мякотью без резко выраженных колец. Такая свёкла быстрее варится, легко натирается и не даёт лишней влаги, что помогает сохранить нежную текстуру салата.

