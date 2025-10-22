Трейл «Красные кипарисы» пройдёт в Анапе 26 октября

К забегу допускаются спортсмены только в красных футболках. 26 октября в Анапе, у озера Сукко, пройдёт трейл «Красные кипарисы». Участники смогут попробовать свои силы на дистанциях 5, 10, 25, 42 км.

Принять участие в забеге могут только спортсмены старше 18 лет. В стартово-финишном городке будет звучать классическая музыка, также состоится спектакль с одноимённым названием – «Красные кипарисы».

Вместо брифинга участников ждёт 20 минут медитации. А во время награждения победителям трейла разрешается читать стихи, петь и даже рисовать.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.