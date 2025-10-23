«Страшно добрый забег» пройдёт в Новосибирске 26 октября

Участников и болельщиков ждёт тематическое оформление зон, много музыки и веселья. 26 октября в Новосибирске пройдёт ежегодный «Страшно добрый забег».

Спортсмены в оригинальных костюмах пробегут км, 5 км, 1 км (дети), 500 м (дети), 200 м (дети). Главное правило — удивить других своим образом.

В программе: спецэффекты на старте и фаер-шоу после финиша, оригинальные угощения для всех участников. Каждый спортсмен получит памятную медаль, а победителям достанутся классные подарки.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.