Трейл «Рубеж» пройдёт в Калужской области 25 октября

Это не просто забег, а дань памяти. 25 октября в Калужской области пройдёт трейл «Рубеж». Территория военно-исторического парка «Военфильм» в Медыни станет трассой для масштабного старта.

В программе:

1 км — детский забег (1 круг);

5 км — забег для детей и взрослых (1 круг);

10 км — забег для детей и взрослых (1 круг);

Марш-бросок 27 км для взрослых участников (от мемориала «Ильинские рубежи» до «Военфильма»).

Участников и болельщиков также ждёт насыщенная программа мероприятий.

Организаторы поставили перед собой задачу воссоздать атмосферу октября 1941-го, когда подольские курсанты ценой своей жизни остановили врага на подступах к Москве.

