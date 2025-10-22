Скидки
Главная Lifestyle Новости

Трейл «Рубеж» 2025: дата, место проведения, дистанции, особенности

Трейл «Рубеж» пройдёт в Калужской области 25 октября
Трейл «Рубеж»
Аудио-версия:
Комментарии

Это не просто забег, а дань памяти. 25 октября в Калужской области пройдёт трейл «Рубеж». Территория военно-исторического парка «Военфильм» в Медыни станет трассой для масштабного старта.

В программе:

  • 1 км  — детский забег (1 круг);
  • 5 км — забег для детей и взрослых (1 круг);
  • 10 км — забег для детей и взрослых (1 круг);
  • Марш-бросок 27 км для взрослых участников (от мемориала «Ильинские рубежи» до «Военфильма»).

Участников и болельщиков также ждёт насыщенная программа мероприятий.

Организаторы поставили перед собой задачу воссоздать атмосферу октября 1941-го, когда подольские курсанты ценой своей жизни остановили врага на подступах к Москве.

