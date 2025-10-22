Гастроэнтеролог ответила, помогает ли кола при отравлениях

Распространённый в интернете совет лечить пищевое отравление кока-колой не только неэффективен, но и опасен для здоровья. Об этом в беседе с Life.ru заявила врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова.

Специалист объяснила, что, несмотря на наличие в напитке ортофосфорной кислоты с бактерицидными свойствами, её концентрация слишком мала для реальной пользы. Для достижения эффекта потребовалось бы выпить опасный для здоровья объём колы.

Газированная и кислая среда напитка может усилить симптомы отравления — вздутие, метеоризм и боли, предупреждает гастроэнтеролог. Кроме того, кофеин в составе колы обладает мочегонным действием, что способствует обезвоживанию организма, которое и так возникает при отравлении.

Врач рекомендует при отравлении традиционные методы: обильное питьё (2-3 литра воды, морсов или компотов в день), приём энтеросорбентов для выведения токсинов и прокинетиков для нормализации работы ЖКТ.

При появлении тревожных симптомов — многократной рвоты, высокой температуры, крови в рвотных массах или признаков обезвоживания — необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, особенно если отравление случилось у ребёнка или пожилого человека.

