«Чемпионат» представил капсульную коллекцию спортивного мерча

Музей Москвы стал ареной трендов и объединил спорт, искусство и дизайн. 17 и 18 октября прошёл крупнейший фестиваль «Неделя высокой моды в спорте», где спорт, искусство и мода встретились на одной сцене. «Чемпионат» выступил стратегическим партнёром мероприятия.

«Чемпионат» совместно с компанией FORWARD провёл показ капсульной коллекции повседневной спортивной одежды, созданной специально к 20-летию портала.

Спорт – это не только соревнования и рекорды, это страсть, которая объединяет миллионы. Это характер, закалённый в борьбе, и эмоции, которые невозможно подделать. Спорт – в каждом мгновении победы и поражения, в поддержке трибун и молчании перед решающим моментом. Спорт – это стиль и образ жизни. Мы сделали коллекцию мерча «Чемпионата», чтобы носить спорт с собой каждый день, — сказал Вячеслав Опахин, главный редактор спортивного портала «Чемпионат».

Коллекция отражает философию движения и преодоления. В ней соединены эстетика спорта, повседневный комфорт и символика побед как напоминание о том, что каждый день может стать шагом к личному рекорду.

В этом году «Неделя высокой моды в спорте» объединила более 50 дизайнеров из 15 регионов страны, ведущих спортсменов, хореографов, педагогов и экспертов индустрии.

