Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Врач рассказал, действительно ли кофеин может блокировать действие алкоголя

Врач рассказал, действительно ли кофеин может блокировать действие алкоголя
Кофеин может блокировать действие алкоголя?
Аудио-версия:
Комментарии

Такое сочетание может нанести серьёзный вред организму. Одновременное употребление кофеина и алкоголя не только не снижает вредное воздействие спиртного на организм, но и создаёт дополнительные риски для здоровья. Об этом заявил кандидат медицинских наук, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Олег Морунов.

Утверждение, что кофеин предотвращает алкоголизм, слишком громкое и даже ошибочное, – сказал эксперт.

Хотя некоторые исследования показывают, что кофеин может снижать выброс дофамина — гормона, вызывающего эйфорию от алкоголя, – это не делает совместное употребление этих веществ безопасным. Оба компонента являются психоактивными веществами, и их бесконтрольное смешивание может привести к серьёзным последствиям:

  • развитию психических заболеваний и зависимости;
  • нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы;
  • проблемам с желудочно-кишечным трактом;
  • поражениям нервной системы.

Эксперт подчёркивает, что кофеин не сглаживает действие алкоголя — употреблять их вместе не рекомендуется.

Читайте также:
Врач-диетолог назвала безопасную суточную норму кофе

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android