Флеболог рассказала, как избежать тромбоза во время авиаперелётов

Флеболог рассказала, как избежать тромбоза во время авиаперелётов
Как избежать тромбоза во время авиаперелётов
Длительное неподвижное положение во время полёта создаёт опасность тромбообразования, однако этой угрозы можно избежать с помощью профилактических мер. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова.

Чтобы защитить себя от тромбообразования во время перелётов, достаточно соблюдать несколько простых правил.

Врач рекомендует выбирать места в самолёте, где можно вытянуть ноги, каждые два часа вставать и проходить по салону, регулярно выполнять упражнения для ног даже сидя в кресле. Также следует пить достаточное количество простой воды и использовать компрессионные чулки при наличии факторов риска.

Особое внимание профилактике следует уделить людям с видимыми венами, избыточным весом и тем, кто ранее уже сталкивался с тромбозами. Для них компрессионные чулки становятся важной немедикаментозной мерой защиты.

