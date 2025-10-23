Эндокринолог объяснила, кому нельзя есть колбасы и сосиски

Двум группам людей следует полностью исключить из рациона эти продукты. Об этом сообщила врач-эндокринолог Екатерина Янг. По её словам, колбасы, сосиски и другие мясные полуфабрикаты могут представлять серьёзную опасность для здоровья.

Специалист пояснила, что в первую группу риска входят люди, у чьих близких родственников были диагностированы онкологические заболевания. Таким пациентам стоит быть особенно осторожными из-за потенциального канцерогенного влияния переработанного мяса.

Вторую группу составляют те, у кого после употребления подобных продуктов появляются симптомы непереносимости гистамина. К ним относятся кожные высыпания, беспричинная тревожность, приливы жара, отёки и головные боли.

«Колбасы, сосиски и мясные полуфабрикаты — это не мясо в чистом виде. Это продукты, подвергшиеся химической переработке, в процессе которой белки, жиры и азотистые соединения меняют свои свойства. Эти изменения могут негативно влиять на ваше здоровье», — предупредила доктор Янг.

