Гастроэнтеролог назвал полезный для сердца осенний фрукт

Он содержит уникальный набор полезных элементов. Речь идёт о хурме, рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов.

По словам эксперта, хурма богата калием и магнием — минералами, которые необходимы для нормальной работы сердца и мышц. В 100 г плода содержится до 180 мг калия, который регулирует водно-солевой баланс в организме.

«Кроме того, во фрукте много антиоксидантов — танины, катехины, антоцианы — особенно много их в вяжущих сортах хурмы. Эти вещества обладают противовоспалительным, противомикробным и потенциально противоопухолевым действием. И все они важны в поддержке здоровья сердечно-сосудистой системы», — пояснил Белоусов.

Также хурма является источником витаминов А, С, группы В и большого количества клетчатки, которая помогает контролировать уровень холестерина.

Врач подчёркивает, что для получения максимальной пользы важно употреблять хурму разумно. Рекомендованная порция для взрослого человека — один—два плода в день, лучше в составе сбалансированного приёма пищи, например, с творогом или орехами.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.