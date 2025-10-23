Скидки
Трейл «Окская тропа»: дата и место проведения, дистанции, особенности

Трейл «Окская тропа» пройдёт в Нижегородской области 26 октября
Трейл «Окская тропа»
Это одно из крупнейших мероприятий по трейлранингу в Поволжье. 25 и 26 октября в Нижегородской области пройдёт трейл «Окская тропа». Локация — база отдыха «Остров приключений».

25 октября состоится старт ночных дистанций, а 26-го — дневной трейл. Участники забега могут попробовать свои силы на маршрутах вдоль Оки протяжённостью 31, 15, 8 и 3,5 км. Для юных спортсменов организаторы подготовили детские забеги.

В программе не только старты. Гостей ждёт огромное количество фестивальных активностей. Для участников доступен организованный трансфер из Нижнего Новгорода до площадки.

