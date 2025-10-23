Кросс «Сердце Сибири» пройдёт в Томске 26 октября

В забеге примут участие около 400 человек. 26 октября в Томске пройдёт кросс «Сердце Сибири». Локацией для фестиваля бега и северной ходьбы станет природный парк Сосновый бор.
Участникам доступно несколько дистанций на выбор.
- Кроссовый бег 3,5 км — 1 круг;
- Кроссовый бег 10 км — 3 круга;
- Кроссовый бег 17 км — 5 кругов;
- Северная ходьба 3,5 км — 1 круг;
- Северная ходьба 10 км — 3 круга;
- Эстафета в кроссовом беге 5*3,5 км;
- Детский забег 1 км.
Трасса оборудована системой электронного хронометража. Покрытие — смешанное. Участникам старта предстоит преодолеть природную тропу с небольшим включением асфальта. Длина круга примерная — 3,3 км. Движение по часовой стрелке.
