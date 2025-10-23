Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Гумус-трейл «Воздушный» 2025: дата и место проведения, дистанции, особенности

Гумус-трейл «Воздушный» пройдёт 26 октября в Воронежской области
Гумус-трейл «Воздушный»
Аудио-версия:
Комментарии

Участников ждёт забег по живописной пересечённой местности. Гумус-трейл «Воздушный» пройдёт в Воронежской области, в парке «Три самолёта» (г. Семилуки).

Организаторы подготовили для участников маршрут протяжённостью 10 км. Даже опытным спортсменам придётся подключить все свои силы — дистанция полна холмов и других природных препятствий.

Программа мероприятий

  • 9:30 — брифинг для участников;
  • 10:00 — старт забега;
  • 11:00 — награждение победителей и призёров (время награждения может быть скорректировано в соответствии со временем финиша призёров);
  • 13:30 — закрытие финиша. Окончание мероприятия.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
«Уссури-трейл» пройдёт в Приморском крае 25 октября
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android