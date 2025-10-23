Гумус-трейл «Воздушный» пройдёт 26 октября в Воронежской области

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Участников ждёт забег по живописной пересечённой местности. Гумус-трейл «Воздушный» пройдёт в Воронежской области, в парке «Три самолёта» (г. Семилуки).

Организаторы подготовили для участников маршрут протяжённостью 10 км. Даже опытным спортсменам придётся подключить все свои силы — дистанция полна холмов и других природных препятствий.

Программа мероприятий

9:30 — брифинг для участников;

10:00 — старт забега;

11:00 — награждение победителей и призёров (время награждения может быть скорректировано в соответствии со временем финиша призёров);

13:30 — закрытие финиша. Окончание мероприятия.

