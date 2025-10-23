Скидки
Диетолог назвала 5 самых опасных для здоровья продуктов

Диетолог назвала 5 самых опасных для здоровья продуктов
Их нужно полностью исключить из рациона. Список опасных продуктов представила диетолог Джессика Фелипе.

По словам специалиста, возглавляет рейтинг опасных продуктов лапша быстрого приготовления. Высокое содержание натрия и консервантов в ней может перегрузить почки и привести к повышению артериального давления.

На втором месте оказалась колбаса. Фелипе напомнила, что научно доказана связь между регулярным употреблением переработанных мясных продуктов и повышенным риском развития колоректального рака.

Третью позицию заняли гамбургеры, которые диетолог назвала источником избыточных калорий, насыщенных жиров и химических добавок. Злоупотребление ими, по словам эксперта, провоцирует ожирение, инсулинорезистентность и болезни сердечно-сосудистой системы.

Замыкают антирейтинг жаренное на гриле мясо, а также газированные напитки. Врач призвала свести их потребление к минимуму, чтобы снизить риски для здоровья.

