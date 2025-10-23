Диетолог назвала 5 самых опасных для здоровья продуктов

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Их нужно полностью исключить из рациона. Список опасных продуктов представила диетолог Джессика Фелипе.

По словам специалиста, возглавляет рейтинг опасных продуктов лапша быстрого приготовления. Высокое содержание натрия и консервантов в ней может перегрузить почки и привести к повышению артериального давления.

На втором месте оказалась колбаса. Фелипе напомнила, что научно доказана связь между регулярным употреблением переработанных мясных продуктов и повышенным риском развития колоректального рака.

Третью позицию заняли гамбургеры, которые диетолог назвала источником избыточных калорий, насыщенных жиров и химических добавок. Злоупотребление ими, по словам эксперта, провоцирует ожирение, инсулинорезистентность и болезни сердечно-сосудистой системы.

Замыкают антирейтинг жаренное на гриле мясо, а также газированные напитки. Врач призвала свести их потребление к минимуму, чтобы снизить риски для здоровья.

