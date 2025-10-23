Трейл «Пятюня Autumn» пройдёт в Нижнем Новгороде 26 октября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Соревнования закроют летний беговой сезон. Осенний трейл «Пятюня Autumn» пройдёт в Воронеже 26 октября. Участники пробегут дистанции по живописной Нагорной дубраве, расположенной на правом берегу реки Воронеж.

Организаторы подготовили для спортсменов дистанции на 10 и 21 км. На финише участников ждут вкусная каша и безалкогольный глинтвейн. Также в программе розыгрыши призов и подарков.

Расписание мероприятий:

9:30. Открытие стартового городка и выдача стартовых номеров иногородним участникам;

10:00. Выдача чипов участникам на дистанции 10 км и 21 км;

10:30. Торжественное открытие мероприятия;

10:40. Старт детского забега 300 м;

10:50. Разминка и брифинг на дистанциях 10 км и 21 км;

11:00. Старт дистанций 10 км и 21 км;

13:30. Награждение в абсолюте на дистанции 10 км;

13:40. Награждение в абсолюте на дистанции 21 км;

13:50. Розыгрыш призов и подарков;

14:00. Закрытие мероприятия.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.