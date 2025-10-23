Трейл «Пятюня Autumn» пройдёт в Нижнем Новгороде 26 октября
Соревнования закроют летний беговой сезон. Осенний трейл «Пятюня Autumn» пройдёт в Воронеже 26 октября. Участники пробегут дистанции по живописной Нагорной дубраве, расположенной на правом берегу реки Воронеж.
Организаторы подготовили для спортсменов дистанции на 10 и 21 км. На финише участников ждут вкусная каша и безалкогольный глинтвейн. Также в программе розыгрыши призов и подарков.
Расписание мероприятий:
- 9:30. Открытие стартового городка и выдача стартовых номеров иногородним участникам;
- 10:00. Выдача чипов участникам на дистанции 10 км и 21 км;
- 10:30. Торжественное открытие мероприятия;
- 10:40. Старт детского забега 300 м;
- 10:50. Разминка и брифинг на дистанциях 10 км и 21 км;
- 11:00. Старт дистанций 10 км и 21 км;
- 13:30. Награждение в абсолюте на дистанции 10 км;
- 13:40. Награждение в абсолюте на дистанции 21 км;
- 13:50. Розыгрыш призов и подарков;
- 14:00. Закрытие мероприятия.
Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.
Читайте также:
Комментарии