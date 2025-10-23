Скидки
«Пятюня Autumn» 2025: дата и место проведения, программа, дистанции

Трейл «Пятюня Autumn» пройдёт в Нижнем Новгороде 26 октября
Трейл «Пятюня Autumn»
Соревнования закроют летний беговой сезон. Осенний трейл «Пятюня Autumn» пройдёт в Воронеже 26 октября. Участники пробегут дистанции по живописной Нагорной дубраве, расположенной на правом берегу реки Воронеж.

Организаторы подготовили для спортсменов дистанции на 10 и 21 км. На финише участников ждут вкусная каша и безалкогольный глинтвейн. Также в программе розыгрыши призов и подарков.

Расписание мероприятий:

  • 9:30. Открытие стартового городка и выдача стартовых номеров иногородним участникам;
  • 10:00. Выдача чипов участникам на дистанции 10 км и 21 км;
  • 10:30. Торжественное открытие мероприятия;
  • 10:40. Старт детского забега 300 м;
  • 10:50. Разминка и брифинг на дистанциях 10 км и 21 км;
  • 11:00. Старт дистанций 10 км и 21 км;
  • 13:30. Награждение в абсолюте на дистанции 10 км;
  • 13:40. Награждение в абсолюте на дистанции 21 км;
  • 13:50. Розыгрыш призов и подарков;
  • 14:00. Закрытие мероприятия.

