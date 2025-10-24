Скидки
Некрасовский марафон 2025: дата и место проведения, дистанции, программа

Некрасовский марафон пройдёт в Москве 26 октября
Некрасовский марафон
Событие обещает получить большой отклик от спортсменов. 26 октября в Москве пройдёт Некрасовский марафон. Участникам доступны дистанции на выбор: 5, 10, 21 (полумарафон), 42,2 (марафон) км. Фиксация производится на каждом круге в ручном режиме. Все результаты записываются в финишный протокол.

Спортсмены, участвующие в соревнованиях, смогут попробовать китайский элитный чай для долголетия «Пуэр» со свежей чёрной смородиной и другие напитки, курагу, изюм, финики и мандарины.

Победители и призёры среди мужчин и женщин получат памятные призы: дипломы и расписную гжель авторской работы. Всем финиширующим вручат медали.

