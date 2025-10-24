Врач-пульмонолог объяснил, как отличить пневмонию от ОРВИ

Осенью резко возрастает риск заболеть пневмонией. Как сообщает врач-пульмонолог, сотрудник Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Александр Пальман в беседе с Life.ru, распознать это опасное заболевание на ранних стадиях самостоятельно практически невозможно, так как его первые симптомы часто маскируются под обычную простуду.

Эксперт назвал две основные причины всплеска воспаления лёгких в холодное время года. Во-первых, погодные условия сами по себе способствуют распространению респираторных инфекций. Во-вторых, пневмония часто возникает как тяжёлое осложнение после перенесённого вируса.

Специалист выделил несколько «тревожных звоночков», при появлении которых необходимо немедленно обратиться к врачу. Эти симптомы и отличают пневмонию от ОРВИ:

сохранение температуры около 40 градусов дольше трёх дней;

возникновение одышки;

повторный скачок температуры после того, как она уже снизилась.

Пульмонолог подчеркнул, что современные вирусы могут быть непредсказуемыми, и лихорадка может длиться до 5-7 дней, повышая риск осложнений. Особенно уязвимыми являются пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями лёгких или диабетом.

«Основная идея: вам плохо — покажитесь доктору. Вам не очень плохо, но это затягивается — покажитесь доктору. Самостоятельно поставить диагноз «пневмония» зачастую невозможно», — резюмировал Пальман.

