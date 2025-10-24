Любительский забег в помощь животным пройдёт в Москве 26 октября

Участвовать может любой желающий. Любительский забег от клуба Run with love, направленный на помощь животным, пройдёт в московском Парке 50-летия Октября 26 октября.

Участникам доступно два формата. Офлайн — участие в Москве (дистанции на 5 и 10 км) или онлайн — пробежать 1, 5, 10 или 15 км можно в любом городе России. При желании разрешается идти скандинавской ходьбой или преодолевать дистанцию с собакой.

Каждый спортсмен получит памятную медаль с изображением милого питомца. Все участники забега автоматически вносят свой вклад в благотворительность. Собранные во время мероприятия средства пойдут на помощь животным.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.