Забег в помощь животным 2025: дата и место проведения, правила, программа

Любительский забег в помощь животным пройдёт в Москве 26 октября
Забег в помощь животным
Аудио-версия:
Комментарии

Участвовать может любой желающий. Любительский забег от клуба Run with love, направленный на помощь животным, пройдёт в московском Парке 50-летия Октября 26 октября.

Участникам доступно два формата. Офлайн — участие в Москве (дистанции на 5 и 10 км) или онлайн — пробежать 1, 5, 10 или 15 км можно в любом городе России. При желании разрешается идти скандинавской ходьбой или преодолевать дистанцию с собакой.

Каждый спортсмен получит памятную медаль с изображением милого питомца. Все участники забега автоматически вносят свой вклад в благотворительность. Собранные во время мероприятия средства пойдут на помощь животным.

