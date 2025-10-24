Генетик рассказал, можно ли верить ДНК-тестам на происхождение

Популярные ДНК-тесты, определяющие этническое происхождение, не всегда демонстрируют высокую точность. Об этом NEWS.ru рассказал врач-педиатр, член Европейского общества генетики человека Александр Карасёв.

Специалист пояснил, что в генетике не существует строгого понятия этнической принадлежности, поэтому компании, предлагающие такие анализы, вынуждены делать условные допущения.

«Чётко в генетике различные этнические группы и национальности не прописаны, это весьма условно. Поэтому компании часто делают допущения и не очень точно позволяют определить, из какой географической местности или к какому этносу вы относитесь», — отметил Карасев.

Один из методов изучения происхождения, по словам эксперта, основан на отслеживании гаплогрупп — особых изменений в ДНК, которые накапливались в ходе эволюции и показывают путь миграции предков. Однако этот анализ имеет важное ограничение: он позволяет проследить родословную исключительно либо по мужской, либо по женской линии.

«Если в роду были только дочки и вдруг родился сын, эта линия теряется», — пояснил генетик.

