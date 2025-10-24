Терапевт рассказала, для кого опасен дефицит йода

Нехватка этого микроэлемента остаётся глобальной проблемой здравоохранения. Как сообщила в беседе с NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен, дефицит йода представляет наибольшую опасность для беременных и детей.

По словам врача, у женщин в положении недостаток минерала йода повышает риск выкидышей и врождённых аномалий плода. У детей дефицит может привести к необратимым последствиям, в том числе к задержке умственного и физического развития.

«Крайнее проявление — кретинизм, характеризующийся тяжёлой умственной отсталостью. По данным Всемирной организации здравоохранения, дефицит йода — главная предотвратимая причина умственной отсталости в мире», — добавила специалист.

