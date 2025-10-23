Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Фестиваль по триатлону Triathlon Karelia 2025: дата и место проведения, программа, дистанции

Фестиваль по триатлону Triathlon Karelia пройдёт в Петрозаводске 26 октября
Фестиваль по триатлону Triathlon Karelia
Комментарии

Это официальное физкультурное мероприятие. 26 октября в Петрозаводске пройдёт фестиваль по триатлону (дуатлон-кросс) TRIATHLON KARELIA. В программе: дуатлон-кросс 4-12-2 лично, эстафетный зачёт; детский старт дуатлон-кросс.

Участвовать в соревнованиях могут как взрослые, так и юные спортсмены. Каждый спортсмен получит индивидуальный номер, а также чип для фиксации хронометража. Победителям и призёрам вручат награды и подарки.

Помимо стартов, в рамках фестиваля пройдут различные мастер-классы и другие активности.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Беговая экскурсия по Санкт-Петербургу пройдёт 25 октября
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android