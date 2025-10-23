Фестиваль по триатлону Triathlon Karelia пройдёт в Петрозаводске 26 октября

Это официальное физкультурное мероприятие. 26 октября в Петрозаводске пройдёт фестиваль по триатлону (дуатлон-кросс) TRIATHLON KARELIA. В программе: дуатлон-кросс 4-12-2 лично, эстафетный зачёт; детский старт дуатлон-кросс.

Участвовать в соревнованиях могут как взрослые, так и юные спортсмены. Каждый спортсмен получит индивидуальный номер, а также чип для фиксации хронометража. Победителям и призёрам вручат награды и подарки.

Помимо стартов, в рамках фестиваля пройдут различные мастер-классы и другие активности.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.