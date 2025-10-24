Учёные предложили неожиданный способ оценить риск болезней за секунды

Такой домашний тест может стать простым и быстрым методом оценки риска развития хронических заболеваний. Учёные из Кингстонского университета в Лондоне заявили, что оценить состояние здоровья помогает измерение окружности шеи.

По словам Ахмеда Эльбедиви и Надин Вехиды, замер шеи с помощью обычной сантиметровой ленты занимает несколько секунд, но может дать важную информацию о здоровье пациента.

Критическими показателями для мужчин считается обхват в 43 см и более, для женщин — 35,5 см и более.

Превышение этих значений может сигнализировать о повышенном риске целого ряда опасных состояний, включая диабет 2 типа, высокое артериальное давление, мерцательную аритмию и синдром обструктивного апноэ сна. Последнее, в свою очередь, увеличивает риск сердечных приступов.

Учёные поясняют, что объём шеи является индикатором вредного висцерального жира в верхней части тела, который выделяет в кровь жирные кислоты и может нарушать контроль уровня холестерина, сахара в крови и сердечный ритм.

