Психолог предупредил москвичей о «туманной депрессии»

Психолог предупредил москвичей о «туманной депрессии»
Психолог предупредил о «туманной депрессии»
Затяжной туман, накрывший столичный регион, может вызывать не только дискомфорт, но и серьёзные проблемы с самочувствием. Об этом в беседе с Life.ru рассказал кандидат психологических наук, доцент Казанского федерального университета Рамиль Гарифуллин.

По словам эксперта, высокая влажность воздуха приводит к тому, что человек выдыхает больше воды вместе с кислородом. Это вызывает лёгкое кислородное голодание, на которое организм реагирует состоянием тревоги — так проявляется адаптация к новым условиям.

«В большинстве случаев, особенно у молодых людей, организм способен адаптироваться самостоятельно», — уточнил Гарифуллин. Однако пожилым людям и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми или психическими заболеваниями, туманная погода может навредить. У них кислородный дефицит способен спровоцировать скачки давления, повышенную тревожность, неврозы и депрессию.

Психолог также отметил, что с точки зрения восприятия туман создаёт эффект «помутнения» и давит на психику. Исчезновение открытого неба над головой вызывает психологический дискомфорт и усугубляет невротические состояния.

Пожилым и людям с хроническими заболеваниями в такие дни лучше оставаться в помещении, где другой микроклимат — тепло, свет и комфортная влажность. От прогулок в туманную погоду рекомендуется отказаться, советует психолог.

