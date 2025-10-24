Скидки
Фестиваль «Спортлэнд» 2025: дата и место проведения, программа, как попасть

Семейный фестиваль «Спортлэнд» пройдёт в Москве 31 октября и 1 ноября
Фестиваль «Спортлэнд»
Это отличный вариант, как провести время с близкими. 31 октября и 1 ноября в московском «Гостином дворе» пройдёт масштабный фестиваль «Спортлэнд». Организаторы подготовили для посетителей больше 50 видов активностей.

В программе — мастер-классы, фитнес-сессии, возможность попробовать различные виды спорта, открытые семейные турниры, а также розыгрыш призов и многое другое. Кроме того, на главной сцене состоится конкурс юных талантов «Спорт как искусство».

Участники семейных турниров получат медали «За участие», а победители — подарки. Вход на фестиваль «Спортлэнд» в Москве 31 октября и 1 ноября свободный, но требуется предварительная регистрация.

