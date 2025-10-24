Скидки
Ночной костюмированный трейл Halloween 2024: дата и место проведения, дистанции, особенности

Ночной костюмированный трейл Halloween пройдёт в Москве 31 октября
Ночной костюмированный трейл Halloween
Главное требование к участникам — быть в костюме. 31 октября в Митине пройдёт ночной трейл Halloween. Забег рассчитан на трейловый круг 5 км, подготовленный специально для этого старта. Локация — таинственный лес.

Участникам предоставляются горячее питание и безалкогольный глинтвейн на финише. Организаторы обещают атмосферу праздника с жуткой и одновременно забавной атрибутикой Halloween в стартово-финишном городке.

Каждый финишёр получит памятную медаль. А вот победителям вручат ещё дипломы и памятные подарки.

