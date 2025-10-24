Скидки
Lifestyle Новости

Кондитер дал советы, как правильно дегустировать шоколад

Аудио-версия:
Комментарии

Чтобы в полной мере насладиться вкусом качественного шоколада, недостаточно просто его съесть. Секретами правильной дегустации с NEWS.ru поделился кондитер Георгий Хачинян.

По словам эксперта, ключевое правило — температура продукта. Шоколад, который только что достали из холода, не раскроет весь свой ароматический букет. «Истинный вкус раскрывается только при комнатной температуре. Если вы принесли кондитерское изделие с холода, подождите, пока оно согреется», — рекомендует Хачинян.

Процесс употребления шоколада должен быть неспешным. Качественный продукт тает на языке сам, и ему нужно дать такую возможность. «Шоколад нужно есть медленно. Позвольте шоколаду самостоятельно раствориться», — советует кондитер.

Чтобы сделать дегустацию ещё более интересной, можно сочетать шоколад с правильными добавками. «Миндаль, вишня, ваниль и корица — лучшие и интересные решения, способные создать чудесное и приятное послевкусие», — пояснил Хачинян.

При этом эксперт категорически не рекомендует запивать шоколад чаем или кофе. Эти напитки, по его словам, перебивают нежный вкус и аромат сладости, не позволяя им раскрыться в полной мере.

