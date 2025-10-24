Терапевт назвала самый опасный компонент БАДов для похудения

Приём биологически активных добавок (БАД) для похудения без консультации с врачом может быть крайне опасным. Терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен в разговоре с NEWS.ru назвала самый рискованный компонент таких средств — экстракт коры дерева йохимбе.

Йохимбе — это вещество с мощным стимулирующим действием, которое может вызывать резкое повышение артериального давления, тахикардию, тревожность, панические атаки и серьёзные желудочно-кишечные расстройства. Его применение должно строго контролироваться врачом.

По словам Тен, самолечение даже с использованием, казалось бы, безобидных БАДов может привести к тяжёлым последствиям для здоровья. Йохимбе, обладающий сильным стимулирующим эффектом, представляет наибольшую угрозу в линейке популярных средств для снижения веса.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.