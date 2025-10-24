Синоптик сообщила, когда в Москве выпадет первый снег

В октябре москвичам ждать таких осадков не стоит. Первый снег в столице ожидается в первой пятидневке ноября. Об этом сообщила главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с NEWS.ru.

По словам синоптика, конец октября в столице будет тёплым, без ночных заморозков. Однако с началом ноября погода резко изменится.

«В первой пятидневке ноября не исключены осадки уже в смешанной фазе. Это может быть и дождь, сменяющийся мокрым снегом, и понижение температуры до отрицательных значений в ночные часы», — пояснила Позднякова.

Эксперт советует москвичам насладиться последними тёплыми, хотя и сырыми днями в конце октября и подготовиться к тому, что праздничные дни в начале ноября будут не слишком комфортными с точки зрения погоды.

Читайте также: Синоптики предупредили россиян о непредсказуемой зиме с ледяными дождями

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.