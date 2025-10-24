«Забег на парковке» пройдёт в Уфе 1 ноября

Это яркий спортивный праздник в необычном формате. 1 ноября в Уфе пройдёт «Забег на парковке». Трасса проложена прямо в подземном паркинге картинга. Длина круга — 170 м. Участвовать можно как индивидуально, так и в формате эстафеты.

Программа

Индивидуальные забеги: шесть кругов (1020 м);

Мужчины и женщины стартуют отдельно;

Эстафета: два мужчины + две женщины, каждый бежит по два круга (команда — 1360 м);

Фан-забег «Пивная миля»: четыре круга (680 м).

В программу мероприятия включена не только спортивная часть, но также много музыки. К участию допускаются все желающие от 18 лет и старше при отсутствии медицинских противопоказаний.

