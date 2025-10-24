В Москве запустили проект для людей с ограничениями в питании

Это серия коллабораций с ресторанами и кофейнями. «Афиша Рестораны» запускает проект FREEks, в рамках которого каждый месяц новое спешал-меню будет открывать мир без гастрономических ограничений в заведениях Москвы.

При всём многообразии гастрономической жизни Москвы людям с ограничениями в питании по-прежнему непросто найти в меню позиции без глютена и лактозы. Особенно это касается десертов и выпечки. Нам важно, чтобы гости столичных ресторанов могли следовать своим рекомендациям по рациону и при этом, открывая десертные карты заведений, не чувствовали себя изолированными от гастрономических удовольствий, — рассказала «Ленте.ру» Маргарита Замураева, главный редактор «Афиши Рестораны».

Первая лимитированная коллекция FREEks от кондитера Маргариты Мызниковой – вкусные истории, каждая из которых раскрывает идею свободы.

Десерт «Маленький мир» с кокосовой карамелью и хрустящим слоем с лёгким муссом – про ребёнка, который живёт в каждом взрослом, про умение замечать красоту в простых вещах и сохранять чистоту чувств. Вкус «Клубника-грейпфрут» подхватывает историю свежести и бесконечного лета сочетанием матчи и кокоса с клубничной начинкой, грейпфрутом и мятой.

