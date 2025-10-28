Диетолог назвала три правила, которые позволяют есть макароны и не толстеть

Макароны из твёрдых сортов пшеницы могут быть полезной частью рациона и не вредить фигуре. Об этом в беседе с URA.RU рассказала диетолог, анти-эйдж терапевт Лариса Никитина.

По словам эксперта, распространённое мнение о том, что от макарон толстеют, — это миф. Проблема лишнего веса возникает не из-за самого продукта, а из-за неправильного выбора, способа приготовления и калорийных добавок.

Выбирайте правильные макароны. Основной критерий — мука. Следует отдавать предпочтение изделиям из твёрдых сортов пшеницы (с маркировкой durum или «группа А» на упаковке). В отварном виде их калорийность составляет всего около 100-110 ккал на 100 грамм, они богаты белком (до 13 г) и клетчаткой (3-3,5 г). В то же время макароны из муки высшего сорта более калорийны (120-130 ккал) и имеют высокий гликемический индекс.

Готовьте «аль денте». Варите макароны так, чтобы они оставались слегка твёрдыми внутри. Такой способ приготовления замедляет усвоение углеводов, обеспечивает длительное чувство сытости и помогает контролировать уровень сахара в крови.

Контролируйте порции и добавки. Основной источник лишних калорий — часто не сама паста, а соусы и большие порции. Диетолог рекомендует следовать «правилу тарелки»: четверть тарелки — макароны, половину должны занимать овощи, а оставшуюся четверть — белок (курица, рыба). Следует избегать жирных сливочных соусов и большого количества сыра, отдавая предпочтение томатным соусам и лёгким заправкам.

