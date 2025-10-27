Скидки
Диетолог рассказала, кому нельзя есть имбирь даже в сезон простуд

Имбирь, известный своими согревающими и иммуностимулирующими свойствами, может быть опасен для определённых групп людей. О главных противопоказаниях в беседе с URA.RU рассказала диетолог, антиэйдж терапевт Лариса Никитина.

Несмотря на всю пользу корня — он улучшает кровообращение, помогает пищеварению, укрепляет иммунитет и даже считается природным афродизиаком — его активное воздействие на организм может навредить при хронических заболеваниях.

«Имбирь повышает кровообращение и может взаимодействовать с препаратами, поэтому людям с хроническими болезнями и тем, кто принимает лекарства, нужно быть осторожными и посоветоваться с лечащим врачом», — подчёркивает Никитина.

Эксперт выделила основные группы риска:

  1. Люди с заболеваниями ЖКТ (гастрит с повышенной кислотностью, язва), так как имбирь может спровоцировать обострение.
  2. Гипертоники и пациенты с сердечно-сосудистыми патологиями, поскольку специя может влиять на давление и взаимодействовать с лекарствами.
  3. Пациенты, принимающие антикоагулянты (препараты, разжижающие кровь).
  4. Люди с заболеваниями почек.
  5. Дети до трёх лет.
  6. Беременные (только после консультации с врачом).
  7. Люди с индивидуальной непереносимостью и аллергией.
