Терапевт рассказала, зачем нужно пить воду сразу после пробуждения
Зачем нужно пить воду сразу после пробуждения?
Этот простой утренний ритуал оказывает комплексное положительное воздействие на организм. Врач-терапевт Надежда Чернышова рекомендует начинать каждое утро со стакана воды, выпитого сразу после пробуждения.

Как пояснила специалист в беседе с aif.ru, выпитая на голодный желудок вода помогает восполнить потерю жидкости за ночь и запускает пищеварительную систему. Она способствует моторике желудочно-кишечного тракта, отметила Чернышова.

Эксперт уточнила, что для достижения эффекта подходит как прохладная, так и тёплая вода. По её словам, прохладная вода особенно полезна людям, имеющим проблемы с моторикой кишечника. Японцы, как отметила терапевт, называют эту практику «умыванием желудка».

Помимо стимуляции работы ЖКТ, утренний стакан воды обладает лёгким желчегонным действием и помогает почкам и печени выполнять свои функции. Врач советует выпивать воду за 20-30 минут до завтрака, утреннего чая или кофе.

