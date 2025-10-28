Скидки
Кардиолог рассказала, чем опасен грипп для людей с болезнями сердца

Комментарии

С наступлением сезона гриппа и ОРВИ врачи особенно настоятельно рекомендуют вакцинироваться пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как объяснила aif.ru заместитель генерального директора по научно-аналитической работе и профилактической кардиологии НМИЦ кардиологии имени Чазова, член-корреспондент РАН, профессор Нана Погосова, для этой группы риска респираторные инфекции представляют серьёзную угрозу.

По словам эксперта, грипп может ухудшать регуляцию артериального давления, усугубляя течение сердечно-сосудистого заболевания. Вирусные инфекции провоцируют системное воспаление в организме, что может привести к повреждению сосудов и атеросклеротических бляшек, а впоследствии — к инфаркту миокарда. Также грипп и ОРВИ повышают риск развития миокардита и нарушений ритма сердца.

Эксперт подчеркнула, что наиболее эффективной мерой профилактики является вакцинация. Для пациентов с подтверждёнными сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно в старших возрастных группах, ежегодная прививка от гриппа крайне важна.

Комментарии
