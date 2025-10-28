«Аргамак Трейл» пройдёт в Липецкой области 2 ноября

Участвовать могут как взрослые, так и дети. 2 ноября на территории археологического парка «Аргамач» в Липецкой области впервые пройдёт «Аргамак Трейл».

Дистанции

1,5 км для взрослых — «По змеиному следу»;

5 км с 13 лет — «Быстрая Пальна»;

15 км — «Дорогой ветра».

Локация старта представляет собой природный памятник площадью 130 гектаров. Ландшафт образован каньонообразной дoлинoй реки Пальны с выходами скальных пород, пещерами, ущельями, родниками, реликтовыми дубравами.

