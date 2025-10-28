Скидки
Диетолог рассказала, в каком виде тыква полезнее

Осень — идеальное время, чтобы включить в рацион тыкву. О том, как правильно выбрать этот овощ и в каком виде он принесёт больше всего пользы, рассказала aif.ru диетолог, кандидат медицинских наук Татьяна Феофанова.

Эксперт пояснила, что польза и применение тыквы во многом зависят от её сорта. Крупноплодная, более водянистая, идеальна для супов-пюре, гарниров и каш. Сладковатая мускатная тыква с ореховыми нотками хорошо сочетается с фруктами и пряностями, а твердокорая, без выраженной сладости, отлично комбинируется с сырами с ярким вкусом, такими как горгонзола или пармезан.

При выборе тыквы Феофанова советует обращать внимание на целостность кожуры, сухой жёсткий хвостик и ориентироваться на глухой, но чёткий звук при постукивании. Не стоит покупать слишком большой плод, если вы не планируете использовать его сразу, так как разрезанная тыква хранится недолго.

