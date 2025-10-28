Беговая экскурсия пройдёт в Санкт-Петербурге 2 ноября

Участвовать могут все желающие. 2 ноября в Санкт-Петербурге пройдёт беговая экскурсия по центру. Участники мероприятия с новых сторон откроют для себя Летний сад, «Аврору» и другие знаковые локации города.

Активность подойдёт как опытным спортсменам, так и новичкам, поскольку предполагает совершение остановок. Длина дистанции — 5 км. Общая продолжительность составит 1,5 часа.

Старт запланирован на 12:00 у метро «Горьковская», окончание — в 13:30 у метро «Горьковская».

