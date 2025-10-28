Скидки
Врач-сомнолог назвал самые опасные позы для сна

Положение тела во время сна влияет на здоровье и долголетие. Руководитель Центра медицины сна МГУ Александр Калинкин рассказал, что некоторые позы могут представлять серьёзную угрозу для организма.

Самым худшим вариантом сомнолог назвал сон на спине. «Доказано, что сон на спине наиболее негативно сказывается на продолжительности жизни. Кроме того, если у человека есть нарушение венозного оттока крови [от головы], то именно в положении на спине ситуация ещё больше ухудшается», — пояснил Калинкин.

В этой позе может развиться гипоксия — дефицит кислорода, ухудшающий работу сердца и мозга.

Сон на животе также не является оптимальным вариантом, поскольку создаёт давление на внутренние органы. Физиологически правильным специалист считает положение на боку, хотя и отметил, что многие люди непроизвольно меняют позу в течение ночи.

