Врач назвал три опасные ошибки, которые мешают вылечить простуду

Эти действия не только снижают эффективность терапии, но и могут привести к серьёзным осложнениям. Отоларинголог Мурад Курбанов назвал три самые распространённые и опасные ошибки, которые допускают россияне при лечении простуды.

Первой и самой опасной ошибкой врач назвал самостоятельный приём антибиотиков. Эксперт объяснил, что ОРВИ имеет вирусную природу, эти препараты бесполезны в борьбе с ними. Бесконтрольный приём антибиотиков ведёт к развитию устойчивости бактерий, аллергическим реакциям и нарушению микрофлоры кишечника.

Второй распространённой ошибкой является злоупотребление сосудосуживающими каплями. Специалист рекомендует использовать их не более пяти-семи дней, иначе может развиться привыкание и медикаментозный ринит — состояние, когда без капель носовое дыхание становится невозможным.

Третья опасная практика — попытка перенести болезнь «на ногах». Врач настаивает, что для успешного выздоровления организму нужны покой и достаточное количество жидкости. Недосып и обезвоживание усиливают интоксикацию, ослабляют иммунитет и значительно замедляют процесс восстановления.

