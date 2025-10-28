Участие в забеге приняли десятки спортсменов. 25 октября в Москве прошёл Измайловский полумарафон. Спортивные мероприятия, музыкальные и другие активности состоялись в живописном парке Измайлово. Среди участников основной дистанции были определены трое лучших мужчин и три женщины.

Результаты забега 5К Night

Мужчины

Иван Буров — 16.21,07. Егор Гришин — 16.25,47. Фёдор Слаква — 16.54,26.

Женщины

Анастасия Устинова — 19.34,63. Диана Мартынова — 20.09,32. Яна Баскакова — 21.15,05.

