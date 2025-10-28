Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Измайловский полумарафон 2025: результаты, имена победителей

В Москве прошёл Измайловский полумарафон
Измайловский полумарафон
Комментарии

Участие в забеге приняли десятки спортсменов. 25 октября в Москве прошёл Измайловский полумарафон. Спортивные мероприятия, музыкальные и другие активности состоялись в живописном парке Измайлово. Среди участников основной дистанции были определены трое лучших мужчин и три женщины.

Результаты забега 5К Night

Мужчины

  1. Иван Буров — 16.21,07.
  2. Егор Гришин — 16.25,47.
  3. Фёдор Слаква — 16.54,26.

Женщины

  1. Анастасия Устинова — 19.34,63.
  2. Диана Мартынова — 20.09,32.
  3. Яна Баскакова — 21.15,05.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Ночной полумарафон Night trail run & ride пройдёт в Ленинградской области 2 ноября
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android