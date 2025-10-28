В Москве прошёл Измайловский полумарафон
Участие в забеге приняли десятки спортсменов. 25 октября в Москве прошёл Измайловский полумарафон. Спортивные мероприятия, музыкальные и другие активности состоялись в живописном парке Измайлово. Среди участников основной дистанции были определены трое лучших мужчин и три женщины.
Результаты забега 5К Night
Мужчины
- Иван Буров — 16.21,07.
- Егор Гришин — 16.25,47.
- Фёдор Слаква — 16.54,26.
Женщины
- Анастасия Устинова — 19.34,63.
- Диана Мартынова — 20.09,32.
- Яна Баскакова — 21.15,05.
Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.
Комментарии