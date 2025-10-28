В Томске прошёл кросс «Сердце Сибири»
В мероприятиях приняли участие более 400 спортсменов. 26 октября в Томске прошёл кросс «Сердце Сибири». Локацией для фестиваля бега и северной ходьбы стал природный парк Сосновый Бор.
Результаты беговых дистанций
3,5 км
Мужчины
- Максим Дмитриенко — 12.33,1.
- Никита Жигулин — 12.51,4.
- Михаил Яковлев — 13.21,2.
Женщины
- Эвелина Цвик — 14.41,0.
- Мария Бутенко — 16.52,1.
- Дарья Яковлева — 14.56,3.
10 км
Мужчины
- Кирилл Мальцев — 39.07,6.
- Михаил Гулик — 39.33,9.
- Евгений Ким — 40.27,6.
Женщины
- Анна Кочешева — 43.51,3.
- Елизавета Цвик — 44.22,2.
- Арина Бреус — 48.26,6.
17 км
Мужчины
- Константин Картавцев — 1:02.47,1.
- Денис Гудырев — 1:03.51,7.
- Даниил Шепелев — 1:05.46,1.
Женщины
- Анна Хуснутдинова — 1:17.59,7.
- Ольга Куликова — 1:19.55,8.
- Екатерина Тютрина — 1:20.27,6.
