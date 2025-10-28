В мероприятиях приняли участие более 400 спортсменов. 26 октября в Томске прошёл кросс «Сердце Сибири». Локацией для фестиваля бега и северной ходьбы стал природный парк Сосновый Бор.

Результаты беговых дистанций

3,5 км

Мужчины

Максим Дмитриенко — 12.33,1. Никита Жигулин — 12.51,4. Михаил Яковлев — 13.21,2.

Женщины

Эвелина Цвик — 14.41,0. Мария Бутенко — 16.52,1. Дарья Яковлева — 14.56,3.

10 км

Мужчины

Кирилл Мальцев — 39.07,6. Михаил Гулик — 39.33,9. Евгений Ким — 40.27,6.

Женщины

Анна Кочешева — 43.51,3. Елизавета Цвик — 44.22,2. Арина Бреус — 48.26,6.

17 км

Мужчины

Константин Картавцев — 1:02.47,1. Денис Гудырев — 1:03.51,7. Даниил Шепелев — 1:05.46,1.

Женщины

Анна Хуснутдинова — 1:17.59,7. Ольга Куликова — 1:19.55,8. Екатерина Тютрина — 1:20.27,6.

