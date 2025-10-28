Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Кросс «Сердце Сибири» 2025: результаты, имена победителей, дистанции

В Томске прошёл кросс «Сердце Сибири»
Кросс «Сердце Сибири»
Аудио-версия:
Комментарии

В мероприятиях приняли участие более 400 спортсменов. 26 октября в Томске прошёл кросс «Сердце Сибири». Локацией для фестиваля бега и северной ходьбы стал природный парк Сосновый Бор.

Результаты беговых дистанций

3,5 км

Мужчины

  1. Максим Дмитриенко — 12.33,1.
  2. Никита Жигулин — 12.51,4.
  3. Михаил Яковлев — 13.21,2.

Женщины

  1. Эвелина Цвик — 14.41,0.
  2. Мария Бутенко — 16.52,1.
  3. Дарья Яковлева — 14.56,3.

10 км

Мужчины

  1. Кирилл Мальцев — 39.07,6.
  2. Михаил Гулик — 39.33,9.
  3. Евгений Ким — 40.27,6.

Женщины

  1. Анна Кочешева — 43.51,3.
  2. Елизавета Цвик — 44.22,2.
  3. Арина Бреус — 48.26,6.

17 км

Мужчины

  1. Константин Картавцев — 1:02.47,1.
  2. Денис Гудырев — 1:03.51,7.
  3. Даниил Шепелев — 1:05.46,1.

Женщины

  1. Анна Хуснутдинова — 1:17.59,7.
  2. Ольга Куликова — 1:19.55,8.
  3. Екатерина Тютрина — 1:20.27,6.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Эстафета «По зелёному кольцу Москвы» пройдёт 2 и 3 ноября
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android