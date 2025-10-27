Скидки
«Арена Марафон» 2025: результаты, имена победителей, дистанции

В Санкт-Петербурге прошёл «Арена Марафон»
«Арена Марафон»
Старт и финиш забегов был организован на Крестовском острове, рядом со стадионом «Газпром Арена». Маршруты проходят по территории Приморского парка Победы и Парка 300-летия Санкт-Петербурга. 25 октября состоялся «Арена Марафон».

42,2 км

Мужчины

  1. Максим Слухин — 2:23:55.
  2. Николай Волков — 2:29:00.
  3. Владислав Лукша — 2:31:46.

Женщины

  1. Юлия Рыжанкова — 2:39:44.
  2. Мария Резниченко — 2:42:19.
  3. Виктория Жукова — 2:48:38.

21,1 км

Мужчины

  1. Виктор Гуржий — 1:05:25.
  2. Александр Ольков — 1:05:29.
  3. Ярослав Бякин — 1:05:45.

Женщины

  1. Виктория Хапилина — 1:15:05.
  2. Софья Каменева — 1:15:12.
  3. Нина Бышкина — 1:15:26.

