В Санкт-Петербурге прошёл «Арена Марафон»

Старт и финиш забегов был организован на Крестовском острове, рядом со стадионом «Газпром Арена». Маршруты проходят по территории Приморского парка Победы и Парка 300-летия Санкт-Петербурга. 25 октября состоялся «Арена Марафон».

42,2 км

Мужчины

Максим Слухин — 2:23:55. Николай Волков — 2:29:00. Владислав Лукша — 2:31:46.

Женщины

Юлия Рыжанкова — 2:39:44. Мария Резниченко — 2:42:19. Виктория Жукова — 2:48:38.

21,1 км

Мужчины

Виктор Гуржий — 1:05:25. Александр Ольков — 1:05:29. Ярослав Бякин — 1:05:45.

Женщины

Виктория Хапилина — 1:15:05. Софья Каменева — 1:15:12. Нина Бышкина — 1:15:26.

