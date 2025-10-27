В Санкт-Петербурге прошёл «Арена Марафон»
Старт и финиш забегов был организован на Крестовском острове, рядом со стадионом «Газпром Арена». Маршруты проходят по территории Приморского парка Победы и Парка 300-летия Санкт-Петербурга. 25 октября состоялся «Арена Марафон».
42,2 км
Мужчины
- Максим Слухин — 2:23:55.
- Николай Волков — 2:29:00.
- Владислав Лукша — 2:31:46.
Женщины
- Юлия Рыжанкова — 2:39:44.
- Мария Резниченко — 2:42:19.
- Виктория Жукова — 2:48:38.
21,1 км
Мужчины
- Виктор Гуржий — 1:05:25.
- Александр Ольков — 1:05:29.
- Ярослав Бякин — 1:05:45.
Женщины
- Виктория Хапилина — 1:15:05.
- Софья Каменева — 1:15:12.
- Нина Бышкина — 1:15:26.
