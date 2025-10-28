Стоматолог назвала самую вредную для зубов сладость

Они представляют наибольшую опасность для эмали и способствуют развитию кариеса. Как сообщила стоматолог-ортодонт Виктория Радько, леденцы на палочке возглавили рейтинг самых вредных для зубов сладостей.

«Леденцы — это концентрат сахара, который долго остаётся во рту и «купает» зубы в сладкой среде. В отличие от шоколада или зефира, которые мы съедаем быстро, леденец контактирует с эмалью в течение 10-15 минут», — отметила специалист. За это время во рту резко меняется кислотность, что создаёт идеальные условия для размножения бактерий, разрушающих зубные ткани.

Особую опасность леденцы представляют для детей, поскольку могут повлиять на формирование прикуса при регулярном употреблении. Однако полностью отказываться от сладкого необязательно. Врач рекомендует выбирать альтернативы с натуральным заменителем сахара ксилитом, который не провоцирует кариес и обладает противомикробным действием.

Также стоматолог советует есть десерты после основного приёма пищи, а не в качестве перекуса, и обязательно полоскать рот водой после употребления сладкого.

