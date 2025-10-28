Скидки
Трейл «Окская тропа» 2025: результаты, победители, дистанции

В Нижегородской области прошёл трейл «Окская тропа»
Трейл «Окская тропа»
Аудио-версия:
Комментарии

Участники попробовали свои силы в дневных и в ночных забегах. 25 и 26 октября в Нижегородской области прошёл трейл «Окская тропа». Локация — база отдыха «Остров приключений». Спортсмены преодолели маршруты вдоль Оки протяжённостью 31, 15, 8 и 3,5 км.

Результаты

Night 3,5 км

Мужчины

  1. Роман Куликов — 13.16,65.
  2. Антон Конаков — 13.16,89.
  3. Сергей Бугров — 14.07,15.

Женщины

  1. Елена Митина — 18.18,56.
  2. Анастасия Лазарева — 20.35,77.
  3. Полина Нестерова — 20.46,32.

Night 10 км

Мужчины

  1. Никита Курносов — 42.02,76.
  2. Евгений Болдин — 43.08,89.
  3. Даниил Фролов — 45.44,11.

Женщины

  1. Ксения Логашова — 49.01,93.
  2. Оксана Кукушкина — 53.47,56.
  3. Ирина Андронова — 53.56,76.

3,5 км

Мужчины

  1. Роман Куликов — 17.04,37.
  2. Вячеслав Кубис — 17.12,80.
  3. Роман Сюбаев — 17.21,89.

Женщины

  1. Ольга Михалкина — 20.16,87.
  2. Злата Грачёва — 21.30,16.
  3. Анастасия Артемьева — 21.53,60.

15 км

Мужчины

  1. Богдан Полшков — 1:04.20,14.
  2. Алексей Воронов — 1:05.25,50.
  3. Роман Белозёров — 1:08.36,40.

Женщины

  1. Ариадна Трофименцева — 1:11.59,13.
  2. Наталья Кондрашина — 1:21.00,45.
  3. Елена Федотова — 1:24.07,43.

31 км

Мужчины

  1. Антон Дрянков — 2:19.54,94.
  2. Василий Сидоров — 2:21.46,40.
  3. Сергей Зозуля — 2:25.39,07.

Женщины

  1. Екатерина Акатьева — 2:37.45,78.
  2. Екатерина Кошкина — 2:41.34,25.
  3. Алина Абрамова — 2:51.31,01.

