В Нижегородской области прошёл трейл «Окская тропа»
Участники попробовали свои силы в дневных и в ночных забегах. 25 и 26 октября в Нижегородской области прошёл трейл «Окская тропа». Локация — база отдыха «Остров приключений». Спортсмены преодолели маршруты вдоль Оки протяжённостью 31, 15, 8 и 3,5 км.
Результаты
Night 3,5 км
Мужчины
- Роман Куликов — 13.16,65.
- Антон Конаков — 13.16,89.
- Сергей Бугров — 14.07,15.
Женщины
- Елена Митина — 18.18,56.
- Анастасия Лазарева — 20.35,77.
- Полина Нестерова — 20.46,32.
Night 10 км
Мужчины
- Никита Курносов — 42.02,76.
- Евгений Болдин — 43.08,89.
- Даниил Фролов — 45.44,11.
Женщины
- Ксения Логашова — 49.01,93.
- Оксана Кукушкина — 53.47,56.
- Ирина Андронова — 53.56,76.
3,5 км
Мужчины
- Роман Куликов — 17.04,37.
- Вячеслав Кубис — 17.12,80.
- Роман Сюбаев — 17.21,89.
Женщины
- Ольга Михалкина — 20.16,87.
- Злата Грачёва — 21.30,16.
- Анастасия Артемьева — 21.53,60.
15 км
Мужчины
- Богдан Полшков — 1:04.20,14.
- Алексей Воронов — 1:05.25,50.
- Роман Белозёров — 1:08.36,40.
Женщины
- Ариадна Трофименцева — 1:11.59,13.
- Наталья Кондрашина — 1:21.00,45.
- Елена Федотова — 1:24.07,43.
31 км
Мужчины
- Антон Дрянков — 2:19.54,94.
- Василий Сидоров — 2:21.46,40.
- Сергей Зозуля — 2:25.39,07.
Женщины
- Екатерина Акатьева — 2:37.45,78.
- Екатерина Кошкина — 2:41.34,25.
- Алина Абрамова — 2:51.31,01.
