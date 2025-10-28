Участники попробовали свои силы в дневных и в ночных забегах. 25 и 26 октября в Нижегородской области прошёл трейл «Окская тропа». Локация — база отдыха «Остров приключений». Спортсмены преодолели маршруты вдоль Оки протяжённостью 31, 15, 8 и 3,5 км.

Результаты

Night 3,5 км

Мужчины

Роман Куликов — 13.16,65. Антон Конаков — 13.16,89. Сергей Бугров — 14.07,15.

Женщины

Елена Митина — 18.18,56. Анастасия Лазарева — 20.35,77. Полина Нестерова — 20.46,32.

Night 10 км

Мужчины

Никита Курносов — 42.02,76. Евгений Болдин — 43.08,89. Даниил Фролов — 45.44,11.

Женщины

Ксения Логашова — 49.01,93. Оксана Кукушкина — 53.47,56. Ирина Андронова — 53.56,76.

3,5 км

Мужчины

Роман Куликов — 17.04,37. Вячеслав Кубис — 17.12,80. Роман Сюбаев — 17.21,89.

Женщины

Ольга Михалкина — 20.16,87. Злата Грачёва — 21.30,16. Анастасия Артемьева — 21.53,60.

15 км

Мужчины

Богдан Полшков — 1:04.20,14. Алексей Воронов — 1:05.25,50. Роман Белозёров — 1:08.36,40.

Женщины

Ариадна Трофименцева — 1:11.59,13. Наталья Кондрашина — 1:21.00,45. Елена Федотова — 1:24.07,43.

31 км

Мужчины

Антон Дрянков — 2:19.54,94. Василий Сидоров — 2:21.46,40. Сергей Зозуля — 2:25.39,07.

Женщины

Екатерина Акатьева — 2:37.45,78. Екатерина Кошкина — 2:41.34,25. Алина Абрамова — 2:51.31,01.

