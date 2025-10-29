Скидки
Lifestyle Новости

Гастроэнтеролог назвала оптимальное время для последней чашки кофе

Гастроэнтеролог назвала оптимальное время для последней чашки кофе
Оптимальное время для последней чашки кофе

Кофеин сохраняется в организме от 8 до 10 часов. Специалист «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик рекомендует выпивать последнюю чашку кофе до 14:00-15:00, чтобы избежать нарушения сна.

Эксперт также отметила, что у беременных, людей пожилого возраста и тех, кто принимает гормональные контрацептивы, метаболизм замедлен, поэтому действие кофеина длится дольше.

При регулярном употреблении кофе развивается толерантность к кофеину: бодрящий эффект ослабевает, а психологическая зависимость от утреннего ритуала усиливается. Для восстановления чувствительности рецепторов Чистик советует делать перерывы на 1-2 дня.

Тем, кто не может отказаться от вечернего кофе, врач рекомендует перейти на бескофеиновые варианты. Такой выбор подходит людям с тревожностью, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, нарушениями сна, а также беременным.

