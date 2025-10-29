Назван лучший аэропорт мира

Воздушная гавань, занявшая первое место, уже неоднократно побеждала в различных конкурсах. Эксперты путеводителя Forbes Travel Guide назвали лучший аэропорт мира. Им признан Чанги в Сингапуре.

Этот международный аэропорт напоминает фешенебельный отель. Там есть самый высокий в мире крытый водопад, круглосуточный кинотеатр, сады бабочек и бамбука, а также бассейн и джакузи на крыше, чтобы пассажиры могли ожидать свой рейс с максимальным комфортом.

Кроме того, эксперты назвали лучшую авиакомпанию в мире. Почётный титул получила Emirates, базирующаяся в ОАЭ.

