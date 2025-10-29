Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Назван лучший аэропорт мира

Назван лучший аэропорт мира
Аэропорт Сингапура
Комментарии

Воздушная гавань, занявшая первое место, уже неоднократно побеждала в различных конкурсах. Эксперты путеводителя Forbes Travel Guide назвали лучший аэропорт мира. Им признан Чанги в Сингапуре.

Этот международный аэропорт напоминает фешенебельный отель. Там есть самый высокий в мире крытый водопад, круглосуточный кинотеатр, сады бабочек и бамбука, а также бассейн и джакузи на крыше, чтобы пассажиры могли ожидать свой рейс с максимальным комфортом.

Кроме того, эксперты назвали лучшую авиакомпанию в мире. Почётный титул получила Emirates, базирующаяся в ОАЭ.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Турэксперт рассказал, в каком месяце путешествовать дешевле всего
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android